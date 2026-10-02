به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در مراسم یادبود جان باختگان واژگونی اتوبوس که با حضور آیت الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حادثه تلخ واژگونی اتوبوس همه مردم، مسئولان و خادمان مردم را نگران و دل‌ها را داغدار کرد گفت: در دیدار با خانواده ها عمق ناراحتی و رنج به‌خوبی احساس شد و طبیعی است که تحمل چنین مصیبتی برای هیچ خانواده‌ای آسان نیست.

منوچهر حبیبی حضور و همراهی مردم را عامل تسلی‌بخش برای خانواده‌های جان‌باختگان دانست و اظهار داشت: حضور مردم و همدردی‌ آنها نشان داد که خانواده‌های داغدار در این مصیبت تنها نیستند.

وی افزود: تأکید شده است کنترل‌ها و نظارت‌ها بر شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری افزایش یابد و با شرکت‌هایی که در انجام مسئولیت‌ خود کوتاهی می‌کنند، برخورد جدی صورت گیرد تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.

استاندار کرمانشاه همچنین در پاسخ به مطالبه امام جمعه و فرماندار صحنه درباره تردد اتوبوس‌ها از داخل شهر گفت: موضوع مشکلات ناشی از تردد اتوبوس‌ها و وضعیت کمربندی شهر صحنه پیگیری خواهد شد.