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رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اهمیت وعده غذایی صبحانه توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشته فزونی، رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توجه به تغذیه سالم روزانه در دانش آموزان را برای رشد جسمی و ذهنی، استحکام استخوانها، مقاومت بدن در برابر بیماریها و حفظ وزن مناسب آنان بسیار مهم عنوان کرد.
وی با اشاره به شکلگیری بسیاری از رفتارها و باورهای تغذیهای در دوران مدرسه، یادآور شد: کودکان و نوجوانان معمولا از والدین و همسالان الگو میگیرند و عادتهای صحیح تغذیهای در پیشگیری وکنترل بیماریهای مرتبط با تغذیه در بزرگسالی و سلامت کودک در آینده نقش مهمی دارند.
به گفته فزونی، امتناع والدین از خوردن بعضی مواد غذایی باعث امتناع کودک و نوجوان از خوردن آن مواد میشود به طوری که کمکم بسیاری از مواد غذایی با ارزش، از برنامه روزانه کودک یا نوجوان حذف میشود.
صبحانه یک وعده غذایی مهم است
این کارشناس تغذیه، نخوردن صبحانه را یکی از عادات نادرست تغذیهای در سنین مدرسه عنوان کرد و گفت: چنانچه نخوردن صبحانه استمرار داشته باشد و تبدیل به عادت شود باعث کمبود دریافت مواد مغذی میشود که معمولا در وعدههای غذایی دیگر جبران نخواهد شد.
وی افزود: علاوه بر اینکه صبحانه مغذی برای رشد و تکامل، تامین نیازهای تغذیهای دانشآموزان و حفظ تمرکز دارای اهمیت ویژه است، در ناشتاییهای طولانیمدت، نگهداری قندخون در سطحی که مغز قادر به فعالیت طبیعی خود باشد، دشوارتراست و یادگیری و تمرکز فرد مختل میشود.
این کارشناس تغذیه با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان باید سحرخیزی، نرمش صبحگاهی و خوردن صبحانه را در محیط خانواده یاد بگیرند، به والدین توصیه کرد صبحانه را به عنوان یک وعده غذایی مهم تلقی کرده و سعی کنند هر روز با فرزندان خود صبحانه میل کنند تا مشوقی برای کودک و نوجوان باشند.
فزونی، یکی از دلایل نخوردن صبحانه توسط دانشآموزان را تکراری و یکنواخت بودن آن برشمرد و تاکید کرد: تنوع در صبحانه، دانش آموز را به خوردن صبحانه تشویق میکند.
وی با توصیه به تهیه صبحانه سالم و مقوی برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرد: برای تنوع بخشیدن به صبحانه از غذاهایی مثل نان و تخم مرغ و گوجهفرنگی، نان و پنیر و گردو، شیر، شیربرنج، خرما، حلیم و عدسی به تناوب استفاده شود.
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به والدین توصیه کرد برای اینکه کودکان و نوجوانان اشتهای کافی به خوردن صبحانه داشته باشند شام زودتر صرف شود و در صورت امکان دانشآموز شبها در ساعت معینی بخوابد تا بتواند صبح زودتر از خواب بیدار شود و وقت و اشتهای کافی برای خوردن صبحانه داشته باشد.
اهمیت میان وعده
وی، اهمیت همراه داشتن میانوعده سالم را یادآور شد و گفت: همراه داشتن میانوعدههای مناسب در مدرسه مانند یک عدد میوه شسته شده، یک لقمه کوچک از شام شب قبل (مثل کوکو)، نان و پنیر، تخم مرغ آبپز، شیر استریلیزه مقدار کمی نخودچی، کشمش یا چند عدد انجیر خشک و برگه زردآلو به دانشآموزان کمک میکند خسته نشوند و تمرکز بیشتری داشته باشند.
فزونی همچنین با اشاره به مزایای غذا خوردن در ساعتهای مشخص، خاطرنشان کرد: رعایت نظم غذایی به دانشآموز کمک میکند تا الگوی طبیعی گرسنگی و سیری را پیدا کند و با تثبیت قند خون و بهبود خلقوخو، باعث شود کودکان و نوجوانان کمتر به سراغ خوراکیهای شیرین و پرکالری بروند.
وی از والدین خواست تا حد امکان، وعدههای غذایی با حضور اعضای خانواده و در محیطی آرام صرف شود و والدین الگوی تغذیه سالم کودک باشند.
این کارشناس تغذیه، استرسهای مربوط به امتحانات را یکی از عوامل تاثیرگذار بر اشتهای دانشآموزان عنوان کرد و گفت: استرس میتواند موجب بیاشتهایی و یا پرخوری در بعضی از افراد شود. عدم توجه به این موضوع و بیاشتهایی، مشکلاتی را در رشد کودک یا نوجوان ایجاد خواهد کرد، چنان که اشتهای کاذب سبب پرخوری و اضافه وزن در دانش آموزان میشود.
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه دانشآموزان در یکی از مهمترین دورههای زندگی خود از نظر وضعیت تغذیهای قرار دارند خاطرنشان کرد میزان انرژی و مواد مغذی مورد نیاز دانشآموزان در سنین مدرسه افزایش مییابد و بسته به میزان توده بدنی (BMI)، سرعت رشد و میزان فعالیت کودک و نوجوان متفاوت است.