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برای نخستین بار در کشور؛ اجرای طرح ملی آشیان با کلنگ زنی طرح ۱۵۶ واحدی در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین کلنگزنی طرح ۱۵۶ واحدی طرح ملی «آشیان» با حضور استاندار آذربایجانغربی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ارومیه برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در این آیین اظهار کرد: آذربایجانغربی نخستین استان کشور است که طرح ملی «آشیان» در آن اجرایی میشود.
آرامون ادامه داد: در قالب این طرح، زوجین به مدت پنج سال به صورت استیجاری در واحدهای مسکونی احداثشده توسط دولت سکونت خواهند داشت و پس از پایان این دوره، زوجین جدید جایگزین آنها خواهند شد.
بر اساس این طرح، واحدهای مسکونی احداثشده برای استفاده متوالی زوجین در نظر گرفته شده و امکان بهرهمندی زوجهای بیشتری از واحدهای مسکونی فراهم خواهد شد.
طرح ملی «آشیان» با رویکردی متفاوت در حوزه تأمین مسکن زوجهای جوان طراحی شده و زوجین به مدت پنج سال در واحدهای احداث شده توسط دولت بهصورت استیجاری سکونت خواهند داشت و پس از پایان این دوره، واحدها در اختیار زوجهای جدید قرار میگیرد.
این شیوه، امکان استفاده متوالی خانوادههای بیشتری از ظرفیت واحدهای مسکونی را فراهم میکند و «آشیان» را به الگویی برای بهرهبرداری پایدار و چندباره از ظرفیت مسکن حمایتی تبدیل خواهد کرد.
کلنگزنی پروژه ۱۵۶ واحدی «آشیان»، آغاز راهی تازه در مسیر سیاستهای حمایتی مسکن در آذربایجانغربی بوده و با ساخت واحدهای مسکونی و گردش هدفمند این ظرفیت میان زوجهای جوان، مفهوم خانه حمایتی از یک سکونت مقطعی به فرصتی برای بهرهمندی نسلهای مختلف خانوادهها تبدیل میشود.