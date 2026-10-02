به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین کلنگ‌زنی طرح ۱۵۶ واحدی طرح ملی «آشیان» با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ارومیه برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این آیین اظهار کرد: آذربایجان‌غربی نخستین استان کشور است که طرح ملی «آشیان» در آن اجرایی می‌شود.

آرامون ادامه داد: در قالب این طرح، زوجین به مدت پنج سال به صورت استیجاری در واحد‌های مسکونی احداث‌شده توسط دولت سکونت خواهند داشت و پس از پایان این دوره، زوجین جدید جایگزین آنها خواهند شد.

بر اساس این طرح، واحد‌های مسکونی احداث‌شده برای استفاده متوالی زوجین در نظر گرفته شده و امکان بهره‌مندی زوج‌های بیشتری از واحد‌های مسکونی فراهم خواهد شد.

طرح ملی «آشیان» با رویکردی متفاوت در حوزه تأمین مسکن زوج‌های جوان طراحی شده و زوجین به مدت پنج سال در واحدهای احداث شده توسط دولت به‌صورت استیجاری سکونت خواهند داشت و پس از پایان این دوره، واحدها در اختیار زوج‌های جدید قرار می‌گیرد.

این شیوه، امکان استفاده متوالی خانواده‌های بیشتری از ظرفیت واحدهای مسکونی را فراهم می‌کند و «آشیان» را به الگویی برای بهره‌برداری پایدار و چندباره از ظرفیت مسکن حمایتی تبدیل خواهد کرد.

کلنگ‌زنی پروژه ۱۵۶ واحدی «آشیان»، آغاز راهی تازه در مسیر سیاست‌های حمایتی مسکن در آذربایجان‌غربی بوده و با ساخت واحدهای مسکونی و گردش هدفمند این ظرفیت میان زوج‌های جوان، مفهوم خانه حمایتی از یک سکونت مقطعی به فرصتی برای بهره‌مندی نسل‌های مختلف خانواده‌ها تبدیل می‌شود.