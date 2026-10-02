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سازمان هواشناسی اعلام کرد با شروع فعالیت اولین سامانه بارشی در پاییز، تداوم بارندگیها در نیمه شمالی کشور از هفته آینده اوج میگیرد.
به گزارش گروه کشاورزی ومحیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، بر همین اساس امروز جمعه رگبار باران رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی نواحی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، رخ میدهد. همچنین این شرایط برای ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و مناطقی در فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.
سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش رگبار باران در این مناطق منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، و خسارت به محصولات کشاورزی خواهد شد.
بر اساس پیش بینیهای سازمان هواشناسی میانگین بارشها از نیمه مهر تا نیمه آذر به طور مشخصی به ویژه در دامنههای زاگرس بیش از حد معمول خواهد بود.
این سازمان به دستگاههای مربوط توصیه کرده شبکههای زهکشی، نهرها، مسیلها و تأسیسات انتقال آب را بررسی و مناطق مستعد آبگرفتگی و انسداد را شناسایی کنند.
سعید حاجی زاده گزارش میدهد: