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عملیات اجرایی طرح «خانه امید» با واگذاری حدود ۴ هزار مترمربع زمین و پیشبینی ساخت ۱۲ بلوک چهارطبقه در آمل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، طرح «خانه امید» با هدف تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای واجد شرایط دهکهای یک تا ۴ و برخی بازنشستگان دستگاههای اجرایی فاقد مسکن، برای نخستین بار در کشور در شهرستان آمل وارد مرحله اجرا شد.
این طرح به صورت تجمیعی برای پیشکسوتان سپاه شهرستان آمل و با حضور رئیس سازمان پیشکسوتان سپاه کشور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، مسئول بسیج پیشکسوتان سپاه کربلا مازندران، فرماندار ویژه و امام جمعه آمل در ورودی روستای قجرمحله کلنگزنی شد.
در آیین آغاز این طرح، تفاهمنامه همکاری میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران و سازمان پیشکسوتان سپاه کشور نیز به امضای احمدی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران و سردار فولادی، جانشین سازمان پیشکسوتان سپاه کشور رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: طرح «خانه امید» با هدف تأمین مسکن افراد فاقد مسکن و در چارچوب سیاستهای بنیاد مسکن ابلاغ شده و مازندران بهعنوان نخستین استان، اجرای آن را از شهرستان آمل آغاز کرده است.
علیاصغر احمدی افزود: هدف از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی به مسکن مناسب، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد محرک توسعه محلی و تقویت مشارکت بیننهادی و مسئولیتپذیری است.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح در شهرستان آمل حدود ۴ هزار مترمربع زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی مازندران به اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران واگذار شده است و قرار است خانهها در ۱۲ بلوک چهارطبقه ساخته شوند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران افزود: در صورت افزایش تقاضا، امکان افزایش ظرفیت ساخت در این مجتمع نیز وجود دارد.
احمدی گفت: برای هر واحد حدود ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.
وی افزود: خدمات فنی و مهندسی و نظارت بنیاد مسکن به صورت رایگان ارائه میشود و صدور پروانه ساخت این واحدها نیز با دستور فرماندار ویژه آمل به صورت رایگان انجام خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: حدود ۲۰۰ نفر از پیشکسوتان سپاه در استان بدون خانه مستقل هستند و با واگذاری زمین در شهرهای دیگر استان و اجرای طرح «خانه امید»، علاوه بر این قشر، دیگر قشرهای هدف نیز از ظرفیت این طرح بهرهمند خواهند شد.