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مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم از کشف، توقیف و معدومسازی هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مرغ فاقد مشخصات و هویت بهداشتی در یک کارگاه غیرمجاز قطعهبندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن حسینی، مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم اظهار کرد: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم در جریان بازرسی از یک کارگاه غیرمجاز قطعهبندی، یک محموله هزار و ۷۰۰ کیلوگرمی مرغ فاقد برچسب و مشخصات بهداشتی را کشف و توقیف کردند.
وی افزود: پس از نمونهبرداری از این محموله و انجام آزمایشهای میکروبی، غیرقابل مصرف بودن آن برای انسان تأیید شد.
مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم ادامه داد: پس از اخذ دستور قضایی، محموله کشفشده با رعایت ضوابط و اصول بهداشتی معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
حسینی با تأکید بر اهمیت نظارت بر فرآوردههای خام دامی گفت: فعالیت کارگاههای غیرمجاز میتواند سلامت مصرفکنندگان و امنیت غذایی جامعه را به خطر بیندازد.
وی از شهروندان خواست هنگام خرید مرغ و فرآوردههای خام دامی، محصولات دارای هویت و مشخصات بهداشتی را انتخاب کنند و از خرید مرغ قطعهبندیشده فله و فاقد برچسب و مشخصات خودداری کنند.