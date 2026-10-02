در راستای ارتقای سطح آمادگی و حضور در رویدادهای ملی، کاروان ۲۳ نفره کمانداران چهارمحال و بختیاری در نخستین مرحله مسابقات کشوری «تری‌دی‌آرچری» (3D Archery) و رنکینگ کمان سنتی کشور به میدان رفتند.

درخشش کمانداران چهارمحال و بختیاری در مسابقات کشوری، حضور ۲۳ ورزشکار استان در رقابت‌های تری‌دی‌آرچری و کمان سنتی

درخشش کمانداران چهارمحال و بختیاری در مسابقات کشوری، حضور ۲۳ ورزشکار استان در رقابت‌های تری‌دی‌آرچری و کمان سنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این دوره از مسابقات با هدف سنجش سطح فنی ورزشکاران و ارتقای رنکینگ کشوری، به میزبانی شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این رقابت‌ها کمانداران استان چهارمحال و بختیاری با ترکیبی از ورزشکاران باسابقه و جوانان مستعد در رشته‌های ریکرو، کامپوند و کمان سنتی، حضوری فعال و رقابتی داشتند.

اسامی کمانداران اعزامی استان به شرح زیر است:

باشگاه کمان سپید شهرکرد: منصوره امیدی، شیما ضیایی، هستی بنی‌مهدی، ستایش عظیمی، مهرسا درخشان، آیدا رستگارفر، آیسا رئیسی، ملیکا پیله‌ور، کبری رئیسی و آناهیتا حبیبی.

نمایندگان شهرستان اردل: علیرضا سیفی، حسین صالحی، سینا احمدی، حسین صالحی (دیگر کماندار)، محمد طاهری و شیوا ظفری.

نمایندگان شهرستان بروجن: علیرضا شاه‌مرادی، حسین براتی، بیژن سیدین، بهنام قاسمی، یلدا راستی و آرش سیدین.

نماینده شهرستان فرخ‌شهر: محمد شمس.