به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر بیضا گفت: دوره آموزش تخصصی آمادگی مهارت‌های عملیاتی با حضور ۱۹ نفر از امدادگران در این شعبه برگزار شد.

محمدنبی‌خریدار افزود: در این دوره، فراگیران با مباحثی از جمله مخابرات و ارتباطات رادیویی، حمایت‌های روانی و اجتماعی در بلایا، اصول پیمایش و ناوبری در عملیات‌های امدادی آشنا شدند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.