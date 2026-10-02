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دوره آموزش تخصصی آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور امدادگران در شهرستان بیضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر بیضا گفت: دوره آموزش تخصصی آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور ۱۹ نفر از امدادگران در این شعبه برگزار شد.
محمدنبیخریدار افزود: در این دوره، فراگیران با مباحثی از جمله مخابرات و ارتباطات رادیویی، حمایتهای روانی و اجتماعی در بلایا، اصول پیمایش و ناوبری در عملیاتهای امدادی آشنا شدند.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.