به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با شتاب گرفتن روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان، آیین افتتاح ۵۴۰ واحد مسکونی شهر جدید گلمان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

پیشرفت پروژه‌های انبوه‌سازی استان طی دو سال گذشته از ۱۶ درصد به ۶۸ درصد رسیده و از هفته‌های آینده روند افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و تا دهه مبارک فجر یک‌هزار و ۲۷۰ واحد مسکونی در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

در شهر جدید گلمان علاوه بر احداث واحد‌های مسکونی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساماندهی معابر در دستورکار قرار گرفته و عملیات آسفالت معابر این شهر، یکی از مطالبات دیرینه ساکنان در مسیر اجرا قرار دارد.

افتتاح ۵۴۰ واحد مسکونی در گلمان، روایتگر تداوم یک حرکت عمرانی برای فراهم کردن بستر زندگی پایدار، توسعه شهری و نزدیک‌تر شدن خانواده‌ها به خانه‌ای امن و مناسب در آذربایجان‌غربی است.