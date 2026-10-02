به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ وحید استیری، عماد احمدی، البرز متاجی، علیرضا عربی، ایلیا ثقفی و کیان دلاور دستگاهی ساختند که حاصل ایده‌ای نو و نگاهی متفاوت به چالش‌های روز دنیاست و با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست، بازیافت باتری‌های لیتیومی، کاهش مصرف مواد شیمیایی و مدیریت مصرف انرژی طراحی و ساخته شده است.

به گفته تیم سازنده، این دستگاه با هدف کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرف انرژی خانگی طراحی شده و از ویژگی‌هایی همچون هزینه تولید پایین، کاربری آسان و عملکرد هوشمند برخوردار است. همچنین به گفته سازندگان، این اختراع فاقد نمونه مشابه خارجی است.

اعضای تیم طی دو سال تلاش مستمر مراحل طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه را دنبال کرده و پس از انجام آزمایش‌های متعدد، با حضور در مسابقات جهانی اختراعات کانادا، موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شدند.

مرکز رشد واحد‌های فناور گرمسار به‌عنوان پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان، از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه و خلاقانه حمایت می‌کند و در زمینه تجاری‌سازی، توسعه کسب‌وکار و دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها و طرح‌های فناورانه فعالیت دارد.

از جمله خدمات و حمایت‌های این مرکز می‌توان به تخصیص فضای استقرار، تأمین مالی و تسهیلات کم‌بهره، توسعه بازار و بازارسازی محصولات فناورانه، آموزش و مشاوره و منتورینگ، برگزاری رویداد‌های ترویجی و آموزشی، خدمات فنی و مهندسی و معرفی به بازار‌های بین‌المللی و صادرات اشاره کرد.