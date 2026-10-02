کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز تشدید ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان و در مناطق دریایی استان وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، هوا همراه با غبار محلی و بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان‌های حاجی آباد و بشاگرد رشد ابر و گسترش ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: احتمال تقویت و تشدید نقطه‌ای بارش‌ها در ارتفاعات شمالی و شرقی استان (شهرستان‌های حاجی آباد و بشاگرد) مورد انتظار است و در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: امروز دریا بویژه در محدوده‌ی غرب دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس با وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب شرقی مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا گاهی به دو متر خواهد رسید و توصیه می‌شود، از تردد شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی جدا خودداری و تدابیر لازم در بنادر و اسکله‌های استان به منظور تردد ایمن سایر شناور‌ها انجام شود.

حمزه نژاد، گفت: عصر امروز از سرعت وزش باد‌های جنوب شرقی بر روی دریا کاسته خواهد شد، اما با توجه به تداوم وزش باد‌های جنوب شرقی خصوصا در خلیج فارس و تنگه هرمز تا ظهر شنبه وضعیت دریا متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

او افزود: از بعدازظهر روز یکشنبه ۱۲ مهر دریا با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم خواهد شد و از لحاظ دمایی از روز‌های ابتدایی هفته آینده، با کاهش رطوبت نسبی، مقادیر بیشینه دما با شیبی ملایم، روندی افزایشی خواهد داشت.