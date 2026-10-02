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امروز تشدید ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان و در مناطق دریایی استان وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، هوا همراه با غبار محلی و در ساعت های بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستانهای حاجی آباد و بشاگرد رشد ابر و گسترش ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: احتمال تقویت و تشدید نقطهای بارشها در ارتفاعات شمالی و شرقی استان (شهرستانهای حاجی آباد و بشاگرد) مورد انتظار است.
وی گفت: در برخی مناطق که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود که توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: امروز دریا بویژه در محدودهی غرب دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی مواج پیشبینی میشود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا گاهی به ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.
وی توصیه کرد، از رفت و آمد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی جدا خودداری شود و تدابیر لازم در بنادر و اسکلههای استان به منظور تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود..
حمزه نژاد افزود: عصر امروز از سرعت وزش بادهای جنوب شرقی بر روی دریا کاسته خواهد شد، اما با توجه به ادامه وزش بادهای جنوب شرقی خصوصا در خلیج فارس و تنگه هرمز تا ظهر شنبه وضعیت دریا متلاطم خواهد بود. که توصیه میشود رفت و آمد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.
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به لحاظ دمایی از روزهای ابتدایی هفته آینده، با کاهش رطوبت نسبی، بیشینه دما با شیبی ملایم، روندی افزایشی خواهد داشت.