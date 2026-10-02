نایب‌رئیس اتاق ایران در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، ضمن تشریح دستاوردهای این استان در بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای جایگاه استان اردبیل به رتبه هفتم کشور در شاخص فضای کسب‌وکار را ، نتیجه تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و قضایی عنوان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق آنلاین ایران؛ حسین پیرموذن در این نشست که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران استانی برگزار شد ضمن تأکید بر شرایط جنگی اقتصاد، تصریح کرد: حمایت از بنگاه‌های تولیدی تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه حفظ تولید و اشتغال در شرایط فعلی، تضمین‌کننده امنیت زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور است و تغییر رویکردهای سیاست‌گذارانه در حوزه تأمین مواد اولیه و تعهدات ارزی برای حفظ زنجیره تولید در شرایط کنونی ضررت دارد. پیرموذن با هشدار نسبت به اختلال در زنجیره تولید، خواستار بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع و فرآیندهای واردات مواد اولیه متناسب با نیاز واحدهای تولیدی شد. وی با انتقاد از فشارهای موجود بر صادرکنندگان در فرآیند بازگشت ارز، تأکید کرد: سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از منابع ارزی، «پیش‌بینی‌پذیری» و اطمینان خاطر را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. نایب‌رئیس اتاق ایران خواستار اجرای کامل ظرفیت‌های این قانون برای کاهش موانع اداری و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های کلان شد. پیرموذن در پایان، حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در استان را فرصتی برای شناخت بی‌واسطه مشکلات بنگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی انتظار دارد خروجی این نشست‌ها، تصمیمات عملیاتی و قابل‌پیگیری باشد، نه صرفاً طرح مسائل در جلسات اداری؛ چرا که تداوم فعالیت بنگاه‌ها در گرو تصمیمات به‌موقع و هماهنگ دستگاه‌های حاکمیتی است.