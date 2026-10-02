پایش مزارع کاکان بویراحمد برای برداشت ۳۰ هکتار ذرت
۳۰ هکتار از مزارع ذرت دهستان کاکان آماده برداشت شده و عملیات برداشت محصول طی روزهای آینده با استفاده از چاپر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدخت حبیبی مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد گفت: وضعیت مزارع ذرت دهستان کاکان پایش شد و این بازدید با حضور مسئول واحد حفظ نباتات و معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام گرفت.
حبیبی افزود: دهستان کاکان حدود ۳۰ هکتار سطح زیرکشت ذرت دارد و با اقدامات بهموقع کارشناسان و همکاری کشاورزان، آفت برگخوار پاییزه در مزارع کنترل شده است.
مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد تصریح کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی، برداشت محصول مزارع این دهستان طی چند روز آینده با استفاده از چاپر آغاز میشود.
حبیبی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی تا برداشت کامل محصول، پایش و نظارت مستمر بر مزارع این دهستان را ادامه خواهند داد.
وی تأکید کرد: همکاری کشاورزان با کارشناسان و رعایت توصیههای فنی، نقش مهمی در مدیریت بهموقع آفات و کاهش خسارت به محصولات کشاورزی دارد.