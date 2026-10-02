به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهدخت حبیبی مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد گفت: وضعیت مزارع ذرت دهستان کاکان پایش شد و این بازدید با حضور مسئول واحد حفظ نباتات و معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام گرفت.

حبیبی افزود: دهستان کاکان حدود ۳۰ هکتار سطح زیرکشت ذرت دارد و با اقدامات به‌موقع کارشناسان و همکاری کشاورزان، آفت برگ‌خوار پاییزه در مزارع کنترل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد تصریح کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی، برداشت محصول مزارع این دهستان طی چند روز آینده با استفاده از چاپر آغاز می‌شود.

حبیبی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی تا برداشت کامل محصول، پایش و نظارت مستمر بر مزارع این دهستان را ادامه خواهند داد.