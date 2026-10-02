استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات،شتاب گرفتن روند تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه و آماده‌سازی آن برای ورود به مرحله تجهیز را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات، خواستار شتاب گرفتن روند تکمیل پروژه بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه و آماده‌سازی آن برای ورود به فاز تجهیز شد.

رضا رحمانی در جلسه ماده ۵۶ و بررسی آخرین وضعیت بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه، تأمین برق بیمارستان را از اولویت‌های فوری دانسته و افزود: مشکل برق باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان برطرف و زیرساخت مورد نیاز این مرکز درمانی تکمیل شود.

وی همچنین با انتقاد از پیگیری نشدن برخی مصوبات، بر اجرای دقیق برنامه‌های تعیین شده تأکید کرده و یادآور شد: اقدامات باید بر اساس برنامه و مصوبات انجام شود تا بیمارستان در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و تجهیز شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر برنامه‌ریزی برای احداث پارکینگ، همراه‌سرا و امکانات جنبی بیمارستان نیز تأکید کرده و افزود: برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، حمایت‌های لازم از سوی مدیریت استان ارائه خواهد شد.

رحمانی همچنین تأمین مالی را یکی از محور‌های اصلی شتاب‌بخشی به پروژه دانسته و اضافه کرد: در کنار اعتبارات دولتی، از ظرفیت مولدسازی استفاده می‌شود و منابع لازم برای ادامه احداث بیمارستان و تسویه بدهی پیمانکار تأمین خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر نظارت و پیگیری جدی‌تر دانشگاه علوم پزشکی، خواستار آماده‌سازی فوری مقدمات ورود به فاز تجهیز بیمارستان شده و افزود: تکمیل و اتمام این پروژه از اقدامات هدف‌گذاری شده استان است و باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، این مرکز درمانی هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.