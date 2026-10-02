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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ، بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی در مصلای امیرالمومنین سمنان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ابوالفضل منشی زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی سپاه استان سمنان گفت : این بیمارستان صحرایی با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم و با حضور پزشکان متخصص و مشاوران در رشتههای مختلف، فعالیت میکند.
پزشکان متخصص قلب و عروق، زنان و زایمان، مغز و اعصاب، متخصص اطفال، متخصص داخلی، متخصص جراحی، مشاوره روانشناسی و مشاوره تغذیه، در این بیمارستان، به ارائهی خدمت می پردازند.
وی با بیان اینکه امروز جمعه دهم مهر ماه آخرین روز فعالیت این بیمارستان است گفت : ساعات ارائه خدمات این بیمارستان، صبحها از ساعت ۹ الی ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است.