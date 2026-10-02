نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت ۱۰ مهر، روز نخبگان، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در متن پیام آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت روز نخبگان آمده است:

دهم مهرماه، روز نخبگان، فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام علم و دانش و تجلیل از سرمایه‌های انسانی و فکری جامعه است؛ سرمایه‌هایی که با بهره‌گیری از استعداد، دانش، خلاقیت و تعهد، در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام برمی‌دارند.

بی‌تردید، علم و دانش از ارکان اساسی اقتدار و پیشرفت جوامع است و نخبگان علمی و فکری، به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور، نقشی مؤثر در شناسایی مسائل، ارائه راهکارهای علمی و گشودن افق‌های نو برای پیشرفت و تعالی جامعه بر عهده دارند.

بهره‌گیری شایسته از این ظرفیت ارزشمند و فراهم ساختن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای برتر، از ضرورت‌های حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه کشور است.

استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از ظرفیت ارزشمند نخبگان، جوانان مستعد، اساتید فرهیخته، پژوهشگران و صاحبان اندیشه و تخصص برخوردار است. این سرمایه‌های انسانی می‌توانند با تکیه بر دانش و توانمندی‌های خود، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، نقشی مؤثر در توسعه و پیشرفت استان ایفا کنند.

ضروری است ظرفیت‌های نخبگانی استان به‌صورت هدفمند شناسایی، حمایت و به کار گرفته شود و با فراهم ساختن بستر مناسب برای حضور و نقش‌آفرینی آنان، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر از اندیشه، تخصص و ابتکار این سرمایه‌های ارزشمند فراهم آید. بی‌تردید، استفاده از ظرفیت نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی، مسئله‌شناسی و ارائه راهکارهای علمی، می‌تواند در مسیر رفع مسائل و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان مؤثر واقع شود.

نخبگان، هنگامی که دانش و تخصص خویش را با ایمان، اخلاق، تعهد و روحیه خدمت به مردم همراه سازند، می‌توانند منشأ آثار ماندگار و تحولات سازنده در جامعه باشند. از این منظر، حمایت از نخبگان، صیانت از سرمایه‌های انسانی و فراهم آوردن زمینه خدمت و اثرگذاری آنان، مسئولیتی مهم و مشترک برای مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است.

اینجانب ضمن گرامیداشت دهم مهرماه، روز نخبگان، این مناسبت را به تمامی نخبگان، استعدادهای برتر، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و جوانان فرهیخته استان کهگیلویه و بویراحمد تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون این سرمایه‌های ارزشمند را در مسیر علم و دانش، خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.

سید نصیر حسینی