به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی اعلام مفقودی اعضای یک خانواده توسط یکی از بستگان آن ها، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

کارآگاهان پس از حضور در منزل این خانواده با ورود به انبار منزل که در طبقه بالای ساختمان قرار داشت با پیکر بی جان پدر ۵۱ ساله، مادر ۴۴ ساله، دختر ۶ ساله و پسر ۱۲ ساله این خانواده که ۳ نفر آنها با چاقو به قتل رسیده و یکی از آنها دچار خفگی شده بود مواجه و بلافاصله دستگیری قاتل یا قاتلان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

در این راستا کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی موفق شدند در کمترین زمان ممکن ۲ قاتل ۲۹ و ۳۵ ساله که از اقوام نزدیک مقتولان بودند را شناسایی وبا هماهنگی قضایی، آن‌ها را که در یکی از شهرستان‌های استان مخفی شده بودند دستگیر کنند.

متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل هر ۴ نفر از اعضای این خانواده با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.