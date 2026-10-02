امیرحسین زارع و محمد نخودی با پیروزی برابر حریفان خود به فینال کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا راه یافتند.

صعود زارع و نخودی به فینال کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا

صعود زارع و نخودی به فینال کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امیرحسین زارع و محمد نخودی دو کشتی‌گیر مازندرانی با برتری برابر حریفان خود به فینال رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا راه یافتند.

امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پس از پیروزی ۱۰ بر صفر برابر یاماموتو از ژاپن، در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز ساپاروف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید.

زارع در مرحله نیمه‌نهایی نیز برابر کاسیمبک از قزاقستان به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی در نخستین دیدار ربیع ابوعریاله از فلسطین را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با همین نتیجه از سد لی از کره جنوبی گذشت.

نخودی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۳ بر صفر شاوایف از قرقیزستان را شکست داد و به فینال رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز عباس ابراهیم‌زاده پس از پیروزی ۱۱ بر صفر برابر چارلز دیلوکشان از سریلانکا، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند شکست خورد.

با صعود سوجیت به فینال، ابراهیم‌زاده به جدول شانس مجدد راه یافت و برای کسب مدال برنز به رقابت خود ادامه می‌دهد.

علی مؤمنی، دیگر کشتی‌گیر مازندرانی، نیز فردا شنبه ۱۱ مهرماه در وزن ۵۷ کیلوگرم به مصاف حریفان می‌رود.

مؤمنی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان مبارزه خواهد کرد.

دیدار‌های رده‌بندی و فینال اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم نیز از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.