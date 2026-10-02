آخرین روند احداث بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی شهید بهشتی ارومیه و راهکار‌های شتاب‌بخشی به تکمیل آن بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ماده ۵۶ و بررسی آخرین روند احداث بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی شهید بهشتی ارومیه به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار و آخرین وضعیت اجرایی این طرح و راهکار‌های شتاب‌بخشی به تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست با تأکید بر ضرورت سرعت گرفتن عملیات اجرایی، رفع موانع و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، روند تأمین و تکمیل زیرساخت‌های حیاتی بیمارستان از جمله آب، برق و گاز نیز در دستورکار قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و مولدسازی برای تأمین هزینه‌های پیمانکار و پیشبرد پروژه، از دیگر محور‌های این نشست بود که می‌تواند روند اجرای این مرکز درمانی را شتاب بخشیده و زمینه را برای تکمیل سریع‌تر آن فراهم کند.