به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در مراسم تجلیل از خادمان سامانه امداد زائر با بیان اینکه اربعین علاوه بر آثار معنوی، برکات گسترده‌ای در حوزه اقتصادی و زیرساختی برای استان‌های مسیر ایجاد کرده است گفت: امروز زائران می‌توانند از تهران تا مرز خسروی در مسیرهای چهارخطه و با کیفیت مناسب تردد کنند و این توسعه زیرساخت‌ها، نتیجه توجه به اربعین و ضرورت خدمت‌رسانی به زائران است.

منوچهر حبیبی سامانه امداد زائر را اقدامی نو، مؤثر و مکمل فعالیت‌های ستاد اربعین دانست و گفت: زائران در طول مسیر تنها به یک خدمت نیاز ندارند؛ گاهی به محل استراحت، تعمیر خودرو، دریافت اطلاعات و راهنمایی یا دسترسی به خدمات مختلف نیازمند هستند.

وی با اشاره به اینکه سامانه امداد زائر می‌تواند پاسخگوی مجموعه این نیازها باشد گفت: از این پس باید به‌عنوان یکی از کمیته‌های اصلی ستاد اربعین، ظرفیت آن بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

حبیبی با قدردانی از تلاش‌های خادمان این سامانه در ایام اربعین امسال افزود: در بازدیدی که از محل فعالیت سامانه امداد زائر داشتم، شاهد حضور جوانان، مردان و زنانی بودم که با عشق و علاقه فراوان به زائران خدمت می‌کردند و راهنمایی‌های بسیار خوبی ارائه می‌دادند.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت هوشمندسازی خدمات امداد زائر تأکید کرد و گفت: سبک زندگی مردم از شیوه‌های سنتی فاصله گرفته و امروز زائران پیش از سفر و در طول مسیر، انتظار دارند اطلاعات و امکانات مورد نیاز خود را از طریق تلفن همراه دریافت کنند.

حبیبی افزود: امسال با ارسال پیامک به زائران در زمان ورود به استان، اطلاع‌رسانی لازم درباره شماره تماس سامانه انجام شد و زائران توانستند نیازها و درخواست‌های خود را از این طریق مطرح و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از مدیران و خادمان سامانه امداد زائر، گفت: از همه خادمانی که به‌صورت شبانه‌روزی در مجموعه امداد زائر پای کار بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.