نیروی انتظامی در جنگ تحمیلی سوم با اهتمام ویژه، برای تقویت امنیت و استمرار خدمت‌رسانی به مردم پای کار بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند فرمانده انتظامی استان اصفهان در نشست تعاملی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با مجمع نمایندگان استان که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد، افزود: باوجود آسیب‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی سوم به نیرو‌های انتظامی وارد شد، کارکنان انتظامی در تمامی عرصه‌ها لحظه‌ای تعلل نکردند و با اهتمام ویژه در حوزه‌های مختلف، برای کمک به حوزه امنیت و به‌ویژه حمایت از مجموعه مردمی تلاش کردند.

وی با قدردانی از حضور نمایندگان مردم استان اصفهان در این نشست افزود: برگزاری این نشست توفیقی بود که در محضر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسائل، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه انتظامی مطرح و درباره راهکار‌های تقویت این مجموعه گفت‌و‌گو و تبادل نظر شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت تعامل میان مجموعه انتظامی و نمایندگان مجلس ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این مسیر تعاملی را به خوبی دنبال کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، موضوعات و نیازمندی‌های انتظامی استان را در چارچوب قوانین و ضوابط پیگیری کنیم.

سردار حسنوند تاکید کرد: هدف همه ما این است که در سایه امنیت و با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، وظایف و مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهیم و بتوانیم توفیقات خوبی را برای مجموعه انتظامی استان و مردم عزیز اصفهان رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه امنیت و خدمت‌رسانی به مردم نیازمند همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست، تاکید کرد: این نشست‌ها فرصت مناسبی برای بیان مستقیم مسائل، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم در مسیر رفع موانع و تقویت توان انتظامی استان است و ان‌شاءالله با استمرار این تعامل، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر ارتقای امنیت و آرامش شهروندان برداریم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس با مجموعه انتظامی استان گفت: امیدواریم با پیگیری موضوعات مطرح‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در مسیر خدمت شایسته‌تر به مردم و تأمین امنیت پایدار استان اصفهان حرکت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم در این نشست گفت: پلیس مجاهد در میدان حوادث اخیر، جلوه‌های جهاد و جان‌فدایی را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی ، با اشاره به شعار هفته انتظامی امسال «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» گفت: هر یک از واژه‌های این شعار، بار معنایی سنگین و عمیقی دارد و مفهوم «پلیس مجاهد» به جایگاه مجاهدان فی‌سبیل‌الله در فرهنگ قرآن و اسلام اشاره دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی، افزود: در طلیعه هفته انتظامی، گزارشی جامع از عملکرد و اقدامات فرماندهی انتظامی استان در حوادث و تحولات اخیر ارائه شد که نشان داد این نیرو پس از جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و شرایط کنونی، چگونه مجاهدانه در میدان حضور داشته و به وظایف خود عمل کرده است.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در حادثه دشت مهیار افزود: یکی از جلوه‌های جهاد نیروی انتظامی را می‌توان در ماجرای دشت مهیار مشاهده کرد؛ هرچند آنچه در دشت مهیار رخ داد، در نهایت لطف و عنایت الهی بود، اما نخستین مجموعه‌ای که متوجه موضوع شد و نسبت به آن حساسیت نشان داد، نیروی انتظامی و نیرو‌های مجاهد این مجموعه بودند.

نقدعلی با تأکید بر اینکه شهدای نیروی انتظامی در حوادث اخیر، سند مجاهدت این نیرو هستند، تصریح کرد: یاد شهدایی که نیروی انتظامی در طول این حوادث تقدیم کرده است را گرامی می‌داریم و امیدواریم بتوانیم در قبال فداکاری‌های این عزیزان، وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست بیان کرد: در این جلسه، مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نیازمندی‌های نیروی انتظامی مطرح شد که نمایندگان مجلس می‌توانند به صورت فردی، جمعی و از طریق کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی در سطح مجلس شورای اسلامی، استان و حوزه‌های انتخابیه آنها را دنبال کنند.

وی اصلاح قوانین مرتبط با مأموریت‌های پلیس را یکی از محور‌های مهم پیگیری نمایندگان دانست و گفت: یکی از موضوعات مهمی که امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، قانون نحوه به‌کارگیری سلاح است که مورد تأکید و مطالبه فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی نیز قرار گرفته است و نمایندگان موضوع اصلاح و بهبود قوانین مورد نیاز این نیرو را دنبال خواهند کرد.

نقدعلی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به مجموعه انتظامی در حوادث اخیر، عملکرد پلیس در استمرار خدمت‌رسانی به مردم را قابل توجه دانست و افزود: با وجود آسیب‌هایی که به مجموعه انتظامی وارد شد، حتی یک روز خدمات پلیس متوقف نشد؛ خدمات راهور، پلیس آگاهی و سایر بخش‌های انتظامی استمرار داشت و حتی برخی نیرو‌ها با استفاده از خودرو‌های سیار در اماکن عمومی حضور پیدا کردند تا خدمت‌رسانی به مردم تعطیل نشود.

وی ادامه داد: این همان جلوه رفتاری «پلیس مجاهد» است؛ نیرویی که در میدان دفاع و مقابله با تهدید حضور دارد، اما همزمان خدمت به مردم را نیز متوقف نمی‌کند.

وی با اشاره به برگزاری همایش «جان‌فداییان» در سطح کشور و استان اصفهان تاکیدکرد: امروز شاهد برگزاری همایش جان‌فداییان هستیم و نیروی انتظامی به عنوان پیش‌قراول و پیشتاز عرصه جان‌فدایی، همواره در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم حضور داشته است و نمایندگان نیز در کنار کارکنان انتظامی در این برنامه حضور خواهند داشت.

نقدعلی همچنین با قدردانی از فرماندهان و کارکنان انتظامی استان اصفهان گفت: به همه کارکنان نیروی انتظامی خدا قوت می‌گوییم و برای شهدای این نیرو علو درجات مسئلت داریم. امیدواریم در پیگیری‌هایی که در این جلسه وعده آن را دادیم، شرمنده این عزیزان نباشیم و در برابر این مجاهدان فی‌سبیل‌الله روسفید باشیم و در پشت سر رهبر عزیزمان، خلف صالح قائد شهیدمان، مسیری را دنبال کنیم که ان‌شاءالله به ظهور منتهی شود.