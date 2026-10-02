استاندار قم از پیگیری اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بازسازی و جبران خسارت واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده استان و بازگشت آنها به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جبران خسارت‌های وارده به واحد‌های صنعتی در شرایط جنگی به صورت ویژه در سطح ملی پیگیری می‌شود و برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند بازسازی این واحد‌ها راهکار‌های لازم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در رایزنی با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت حمایت مالی از واحد‌های آسیب‌دیده تأکید شد و سازوکار‌های حمایتی برای تأمین منابع از طریق بانک‌های عامل و تسریع در پرداخت تسهیلات تقویت شده است.

استاندار قم گفت: دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب‌دیده با مساحت تا یک هکتار نهایی و ابلاغ شده و برای واحد‌های بزرگ‌تر نیز در حال پیگیری هستیم تا چارچوب قانونی پرداخت و معرفی آنها به بانک‌ها هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

بهنام‌جو با بیان اینکه مجموع نیاز مالی استان برای جبران خسارت‌های وارده حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: تاکنون پیگیری تأمین هفت هزار میلیارد تومان از این منابع انجام شده و پیشنهاد اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز ارائه شده است که امیدواریم بخش قابل توجهی از آن برای قم مصوب و اختصاص یابد.

وی هدف از اجرای این بسته حمایتی را تسریع در بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه بازگشت سریع آنها به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی عنوان کرد.

بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، در جریان تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی، ۴۰۳ واحد تولیدی استان آسیب دیدند که حدود ۲۲ واحد به طور کامل تخریب شدند.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن و فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی، پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و یک شهرک صنعتی غیردولتی است.

بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قم مستقر هستند که برای بیش از ۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.