به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی گفت: فصل صید ماهیان استخوانی در دریاچه پشت سد ارس (پلدشت) آغاز شد و بر اساس برآوردها، پیش‌بینی می‌شود در فصل صید جاری، بیش از ۳ هزار تن انواع ماهی از این منبع آبی برداشت شود.

منصور لطفی افزود: همزمان با آغاز فعالیت صیادان در این پهنه آبی ۱۵ هزار هکتاری، روند صید تعاونی‌های فعال مورد پایش قرار گرفت که بر اساس ارزیابی‌های اولیه، میزان برداشت در روز‌های نخست بیش از ۱۰ تن برآورد شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو تعاونی صیادی «۱۸ و ۱۹ ارس» با عضویت حدود ۴۰۰ صیاد در این منطقه مشغول فعالیت هستند و گونه‌های اقتصادی نظیر «سوف»، «کپورماهیان»، «کلمه» و «کاراس» را صید می‌کنند.

لطفی خاطر نشان کرد: شهرستان پلدشت با بهره‌مندی از این ظرفیت، بیش از ۳۰ درصد از کل تولیدات شیلاتی استان آذربایجان‌غربی را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: نظارت مستمر بر فعالیت تعاونی‌ها، کنترل دقیق ترکیب گونه‌های صیدشده و پایش ذخایر آبزیان با هدف حفظ پایداری تولید، از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی در این منطقه است تا ضمن حمایت از جامعه صیادی، بهره‌برداری اصولی و بلندمدت از ظرفیت‌های دریاچه سد ارس تضمین شود.