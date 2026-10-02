پخش زنده
امروز: -
کارشناس مسئول پیوند اعضای دانشگاه علومپزشکی لرستان گفت: اهدای اعضای بدن جوان ۴۵ ساله الیگودرزی به چند بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدشریف مالمیر گفت: اعضای بدن زندهیاد روحالله جعفریپور، جوان ۴۵ ساله الیگودرزی که بر اثر سکته مغزی و انسداد راه هوایی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده و پس از تأیید نهایی تیم پزشکی به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.
وی با اشاره به اینکه این مورد، دومین اهدای عضو امسال در شهرستان الیگودرز است، افزود: اعضای خانواده زندهیاد جعفرپور، هدف خود از این اقدام خیرخواهانه را ترویج فرهنگ اهدای عضو و کاهش آلام بیمارانی عنوان کردند که در فهرست انتظار پیوند قرار دارند.
مالمیر گفت: بر اساس اعلام تیم پیوند اعضا، ارگانهای اهدایی زندهیاد جعفریپور پس از برداشت، بلافاصله برای پیوند به بیماران واجد شرایط منتقل شد.