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وحدت ملت یکپارچه در برابر دشمن در شب دویست و پانزدهم اجتماعات

در دویست و پانزدهمین شب از اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن، مردم از وحدت و شکل‌گیری ملت یکپارچه در برابر دشمن گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۰۹:۳۸
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 