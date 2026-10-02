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عضو هیئت علمی گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: آلزایمر تنها به فراموش کردن محدود نمیشود؛ بیماریای است که میتواند بهتدریج حافظه، توجه، یادگیری، تمرکز، تصمیمگیری و توانایی انجام فعالیتهای روزمره را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «روحالله زاهدیان» عضو هیئت علمی گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: علوم اعصاب با فراهم کردن امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد مغز و تواناییهای شناختی، میتواند در شناسایی زودهنگام تغییرات و طراحی برنامهای متناسب با شرایط هر فرد نقش داشته باشد. ارزیابی شناختی با بررسی حافظه، توجه، تمرکز، یادگیری، سرعت پردازش و عملکردهای اجرایی، تصویری از وضعیت شناختی فرد ارائه میکند و میتواند به تشخیص تغییراتی کمک کند که گاهی پیش از بروز علائم شدیدتر ظاهر میشوند.
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در این زمینه، تمایز میان تغییرات طبیعی ناشی از سالمندی و افت شناختی است. هر فراموشی به معنای ابتلا به آلزایمر نیست و ارزیابی تخصصی میتواند در شناخت دقیقتر وضعیت فرد و تصمیمگیری درباره ضرورت پیگیریهای بیشتر مؤثر باشد.
زاهدیان افزود: در کنار ارزیابیهای شناختی، روشهای غیرتهاجمی بررسی فعالیت مغز نیز در علوم اعصاب مورد استفاده قرار میگیرند. EEG، QEEG و fNIRS از جمله روشهایی هستند که میتوانند اطلاعاتی درباره الگوهای فعالیت و عملکرد مغز در اختیار متخصص قرار دهند. ترکیب این اطلاعات با ارزیابیهای شناختی، امکان ترسیم پروفایل اختصاصی از وضعیت شناختی و عملکرد مغز فرد را فراهم میکند.
وی گفت: اما مراقبت از بیمار مبتلا به آلزایمر به مرحله تشخیص محدود نمیشود. پایش روند بیماری و بررسی تغییرات عملکرد شناختی در طول زمان، بخش مهم دیگری از این مسیر است. مقایسه ارزیابیهای دورهای میتواند به متخصصان در بررسی روند پیشرفت یا ثبات وضعیت فرد و همچنین ارزیابی پاسخ او به مداخلات درمانی و توانبخشی کمک کند.
این عضو هیئت علمی گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در این میان، توانبخشی شناختی نیز جایگاه مهمی دارد. برنامههای هدفمند میتوانند با تمرکز بر تواناییهایی مانند حافظه، توجه، تمرکز و حل مسئله، در حفظ و تقویت ظرفیتهای شناختی فرد نقش داشته باشند. همچنین در موارد مناسب و با تشخیص متخصص، برخی مداخلات غیرتهاجمی مغزی میتوانند به عنوان بخشی از رویکردهای مبتنی بر علوم اعصاب مورد استفاده قرار گیرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مراقبت از سلامت مغز نباید به زمانی موکول شود که اختلالات شناختی به شکل شدید بروز کردهاند. سالمندان و افرادی که متوجه تغییراتی در حافظه یا سایر تواناییهای شناختی خود شدهاند، میتوانند با ارزیابیهای دورهای و مراجعه به متخصص، وضعیت عملکرد شناختی خود را بررسی کنند.
زاهدیان افزود: هدف از بهکارگیری ظرفیتهای علوم اعصاب در حوزه آلزایمر، تنها شناسایی بیماری نیست؛ بلکه تشخیص بهموقع تغییرات، شناخت دقیقتر وضعیت مغز، حفظ تواناییهای شناختی و کمک به ارتقای کیفیت زندگی فرد و خانواده او است.