به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد تراکتور و پراید در محور نقده - ارومیه نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر شهرستان نقده بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.