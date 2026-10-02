به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، متن پیام مشترک آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد و مهدی جمالی‌نژاد بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور گسترده، پرشور و باانگیزه مردم شریف استان اصفهان در پویش «جان‌فدا»، حماسه‌ای باشکوه و ماندگار آفرید؛ حماسه‌ای که بار دیگر جلوه‌ای درخشان از وحدت، همدلی، بصیرت و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم بزرگ اصفهان را به نمایش گذاشت.

این حضور کم‌نظیر، در شرایطی که دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در مقاطع مختلف با اقدامات و حملات خود امنیت و آرامش مردم و استان را هدف قرار داده‌اند، پیام روشنی از استواری، انسجام و ایستادگی مردم بود و بار دیگر نقشه‌ها و امید‌های دشمنان برای ایجاد شکاف و تضعیف روحیه مردم را با شکست مواجه کرد.

اصفهان، این دیار پرافتخار و شهیدپرور، امروز نیز همانند همه بزنگاه‌های حساس تاریخ، نشان داد که همیشه در صحنه است و در دفاع از عزت، هویت و سربلندی ایران اسلامی، مردمی بزرگ و بی‌نظیر دارد.

از حضور ارزشمند و حماسه‌آفرین یکایک مردم شریف استان، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و نوجوانان، بانوان، اقشار مختلف مردم و همه عزیزانی که با حضور خود به پویش «جان‌فدا» شکوه بخشیدند، صمیمانه و خاضعانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.