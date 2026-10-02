مردم ولایی شهرستان ورامین در دویست و پانزدهمین تجمع «شب‌های اقتدار»، بر تداوم حضور فعال و مقاومت بی‌حدومرور خود تا دستیابی به کامل‌ترین پیروزی‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این اجتماع با بیان اینکه تا آخرین نفس در صحنه باقی خواهند ماند، خاطرنشان کردند که هرگاه موضوع امنیت، عزت و تمامیت ارضی ایران مطرح باشد، مردم ورامین در صف اول مقاومت و ایستادگی قرار خواهند داشت.

این تجمع که نشان‌دهنده بصیرت و هوشیاری مردمی است، پیامی روشن از همبستگی ملت برای صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حفظ حاکمیت ملی بود.