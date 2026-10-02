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همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین بهرهبرداری از مهدکودک بیمارستان شهید صدوقی یزد با هدف حمایت از خانواده کارکنان و ایجاد محیطی ایمن برای رشد کودکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: در ادامه اقدامات حمایتی دانشگاه علوم پزشکی یزد برای ارتقای رفاه کارکنان، مهدکودک بیمارستان شهید صدوقی با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان و دانشگاه به بهرهبرداری رسید تا گامی موثر در جهت تعادل میان کار و زندگی برای کادر درمان برداشته شود.
دکتر نوری شادکام افزود: این مجموعه آموزشی و رفاهی که در زمینی به مساحت یکهزار و ۲۰۰ مترمربع و در یک طبقه طراحی شده، با نگاهی تخصصی به نیازهای دوران کودکی، فضایی استاندارد را برای نگهداری، آموزش و رشد فرزندان کارکنان این مرکز درمانی فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: احداث و تجهیز این مهدکودک مرهون همت والای خیرین نیکاندیشی است که همواره بازوی توانمند نظام سلامت بودهاند.
رئیس بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: مهدکودک تخصصی بیمارستان شهید صدوقی پذیرای کودکان شیرخوار تا بدو ورود به مدرسه است.
نوری شادکام افزود: فراهمسازی فضایی ایمن و تخصصی برای فرزندان کارکنان، یکی از ضروریات افزایش تمرکز و آرامش خاطرِ کادر درمان در شیفتهای فشرده کاری است که در نهایت به ارائه خدمات مطلوبتر و باکیفیتتر به مردم و بیماران منجر خواهد شد.