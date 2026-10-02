به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی دنا گفت: با راه‌اندازی تأسیسات پمپاژ، آب مورد نیاز اراضی شلتوک منطقه تنگ رواق تأمین و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت تولیدی آنها فراهم شده است.

احسان پناهنده، افزود: راه‌اندازی این تأسیسات، آب حدود ۱۵ هکتار از اراضی زراعی روستا را تأمین کرده است.

وی ادامه داد: با پیگیری و اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی دنا، پمپاژ آب روستای تنگ‌رواق راه‌اندازی و به بهره‌برداران و کشاورزان تحویل داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی دنا بیان کرد: با راه‌اندازی تأسیسات پمپاژ آب، امکان تأمین آب اراضی زراعی تحت پوشش این طرح فراهم شده است.

پناهنده اضافه کرد: با به ثمر رسیدن تلاش کشاورزان، عملیات برداشت و دروی محصول برنج کشت‌شده در این اراضی آغاز شده است.

وی ادامه داد: تأمین آب پایدار در فعال شدن ظرفیت‌های تولیدی اراضی کشاورزی نقش دارد و زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم می‌کند.