آغاز برداشت برنج از ۱۵ هکتار اراضی تنگرواق دنا
مدیر جهاد کشاورزی دنا از آغاز برداشت برنج در ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی روستای تنگرواق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی دنا گفت: با راهاندازی تأسیسات پمپاژ، آب مورد نیاز اراضی شلتوک منطقه تنگ رواق تأمین و زمینه بهرهبرداری از ظرفیت تولیدی آنها فراهم شده است.
احسان پناهنده، افزود: راهاندازی این تأسیسات، آب حدود ۱۵ هکتار از اراضی زراعی روستا را تأمین کرده است.
وی ادامه داد: با پیگیری و اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی دنا، پمپاژ آب روستای تنگرواق راهاندازی و به بهرهبرداران و کشاورزان تحویل داده شد.
مدیر جهاد کشاورزی دنا بیان کرد: با راهاندازی تأسیسات پمپاژ آب، امکان تأمین آب اراضی زراعی تحت پوشش این طرح فراهم شده است.
پناهنده اضافه کرد: با به ثمر رسیدن تلاش کشاورزان، عملیات برداشت و دروی محصول برنج کشتشده در این اراضی آغاز شده است.
وی ادامه داد: تأمین آب پایدار در فعال شدن ظرفیتهای تولیدی اراضی کشاورزی نقش دارد و زمینه استفاده از این ظرفیتها را فراهم میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دنا بر تداوم پیگیری برای توسعه زیرساختهای آب و خاک و حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی تأکید کرد.