تعداد ۵۲۰ فقره سند مالکیت تک‌برگ برای واحد‌های صنعتی و کارگاهی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی بمناسبت هفته دفاع مقدس صادر و تحویل شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای طرح حدنگاری و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و نیز تثبیت مالکیت،گفت: این اسناد که مربوط به واحد‌های صنعتی و کارگاهی مستقر در ناحیه صنعتی میان‌جلگه، فاز ۳ شهرک صنعتی بینالود، فاز کارگاهی شهرک صنعتی توس، ناحیه صنعتی سرولایت و بخشی از فاز ۲ شهرک صنعتی چناران است به منظور اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، صادر و تحویل شده‌اند.

جعفر فرشچی طوسی افزود: بر اساس اعلام مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، حدود ۹۹ درصد اسناد دفترچه‌ای قدیمی مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به اسناد تک‌برگ تبدیل شده و دارای سند کاداستر حدنگار هستند.

وی ادامه داد: تعداد معدودی از اسناد دفترچه‌ای باقی‌مانده نیز در حال طی مراحل قانونی و ثبتی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، این اسناد نیز به اسناد مالکیت تک‌برگ و حدنگار تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دارای اسناد تفکیکی حدنگار شده تک‌برگ هستند، تصریح کرد: تکمیل فرآیند حدنگاری و تعیین دقیق حدود و مشخصات اراضی، نقش مهمی در تثبیت مالکیت، افزایش امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و تسهیل امور ثبتی واحد‌های صنعتی دارد.

فرشچی طوسی گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، تفکیک قطعات نواحی صنعتی ششتمد، گرماب و بیزه و همچنین تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به اسناد شش‌دانگ و حدنگار شده در دستور کار شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی قرار دارد.

وی افزود: اجرای این اقدامات با هدف ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی، افزایش شفافیت ثبتی و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای ارائه خدمات به صاحبان واحد‌های صنعتی و کارگاهی انجام می‌شود و شرکت شهرک‌های صنعتی استان این فرآیند را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد کرد.

وی بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در مجموع دارای بیش از ۱۰ هزار فقره سند مالکیت تک‌برگ کاداستر است که این اسناد مربوط به قطعات واگذار شده به واحد‌های صنعتی، کارگاهی و خدماتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است.

وی خاطرنشان کرد: برخورداری از اسناد مالکیت تک‌برگ و حدنگار، ضمن تعیین دقیق حدود و مشخصات املاک، موجب کاهش تعارضات و اختلافات ملکی، تسهیل فرآیند نقل‌وانتقال و انجام امور حقوقی و بانکی و همچنین افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌شود.

وی تأکید کرد: تکمیل فرآیند حدنگاری و تبدیل اسناد باقی‌مانده، یکی از اقدامات مهم در ساماندهی و تثبیت وضعیت مالکیت اراضی صنعتی استان است و تلاش می‌کنیم با استمرار همکاری میان شرکت شهرک‌های صنعتی و مجموعه ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، این فرآیند با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.