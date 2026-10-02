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برداشت انجیر از بزرگترین انجیرستان دیم جهان با وسعت ۲۶ هزار هکتار در استهبان از مرداد آغاز شده است و تا بیستم مهر ادامه دارد؛ پیشبینی میشود ۲۰ هزار تن انجیر مرغوب، برداشت شود و ارزآوری قابلتوجه ای برای کشور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مرکز ترویج جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: برداشت انجیر از بزرگترین انجیرستان دیم جهان با وسعت ۲۶ هزار هکتار در این شهرستان از مرداد ماه آغاز شده است و تا بیستم مهر ادامه دارد؛ روندی که پیشبینی میشود به تولید ۲۰ هزار تن انجیر مرغوب و ارزآوری قابلتوجه برای کشور بینجامد.
سعید سعیدی اظهار کرد: حدود ۵ هزار تن از این محصول برای مصرف داخل کشور به بازار عرضه میشود و مابقی به خارج از کشور از جمله چین، قزاقستان و روسیه صادر میشود.
وی با اشاره به وضعیت صادرات در شرایط فعلی افزود: هرچند چالشهایی از سوی رژیم تروریستی آمریکا در زمینه صادرات پیش آمده است، اما صادرات محصول انجیر جریان دارد و صادرکنندگان محصول امسال خود را به بازارهای هدف میفرستند.
مدیر مرکز ترویج جهاد کشاورزی استهبان با اشاره به آوازه جهانی این محصول تصریح کرد: دو سال است که انجیر استهبان به عنوان میراثی ماندگار ثبت جهانی شده است و این کار میتواند انجیر استهبان را بیش از پیش در جهان معرفی کند.
سعیدی همچنین یادآور شد: انجیرستانهای دیم استهبان باعث اشتغال پایدار و رونق سردخانهها، کارگاههای بستهبندی و مرتبسازی در این شهرستان شده است.
در همین راستا، طرح ایجاد پایانه صادراتی انجیر کشور در استهبان در دستور کار قرار دارد که با تحقق آن، بخش عمدهای از هزینههای ناشی از صادرات از دوش باغداران برداشته خواهد شد؛ امری که تاکنون هنوز محقق نشده است، اما پیگیریها برای اجرای آن ادامه دارد.