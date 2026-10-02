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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: در حال حاضر سه هزار نانوایی در استان کرمان داریم که ۷۰۰ نانوایی از آرد یارانهای کامل استفاده میکنند و واسطههای توزیع حذف شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،داریوش ماهری گفت:از مجموع گندم خریداری شده در استان کرمان در سال زراعی جاری، ۱۰۹ هزارتن مربوط به جنوب استان و ۶۱ هزار تن نیز مربوط به شمال استان است.
وی افزود: امسال هر کیلوگرم گندم به قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شد و مطالبات نیز بر همین مبنا پرداخت میشود، هر چند قیمت گندم خریداری شده نسبت به قیمت بازار پایینتر است، اما به لحاظ قیمت تمام شده برای گندمکاران عادلانه است.
وی با اشاره به ساماندهی توزیع آرد یارانهای برای نانواییها بیان کرد: این ساماندهی از طرف وزارت کشور انجام میشود، به طور مثال اگر قبلا آرد به صورت سهمیه شهرستانی، روستایی و عشایری توزیع میشد، اکنون به صورت نفری در حال توزیع است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان تاکید کرد: در ساماندهی توزیع آرد، عرضه مستقیم بدون واسطه انجام میشود وبا توجه به تجربه ساماندهی نان در نانواییها از طریق سامانه نانینو و کارتخوان، توزیع آرد نیز به صورت الکترونیکی انجام میشود که باعث حذف واسطهها و توزیع واقعی آرد شده است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: در حال حاضر سه هزار نانوایی در استان کرمان داریم که ۷۰۰ نانوایی از آرد یارانهای کامل استفاده میکنند.