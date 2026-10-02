

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران صبح امروز جمعه ۱۰ مهرماه تهران را به مقصد استانبول ترک کرد. ملی پوشان کشورمان پس از توقف دو روزه در استانبول، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه از آنکارا به سمت امان پایتخت اردن اعزام خواهند شد.

اسامی تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A:

۶۲ کیلوگرم: هامون نجفی

۷۸ کیلوگرم: سیاوش دوستاریان

۸۸ کیلوگرم: سعید سیاه پشت

۱۰۰ کیلوگرم: محمد ریاحی دهکردی

گروه B:

۷۰ کیلوگرم: صمد بلورانی

۱۰۰ کیلوگرم: داود هداوند

۱۳۰ کیلوگرم: میثم لشگری

۱۳۰ کیلوگرم: مهدی نوری

گروه C:

۷۸ کیلوگرم: حجت الله نبی پور

۱۰۰ کیلوگرم: یوسف آزاد رنجبر

۱۳۰ کیلوگرم: محمود رضا فولادوند

گروه D:

۷۰ کیلوگرم: جوهر علی پرویزی

۸۸ کیلوگرم: سید حسین ساداتی

گروه E:

۶۲ کیلوگرم: علیرضا شریفی دارانی

۷۰ کیلوگرم: سید مهرزاد کاظمی

۷۸ کیلوگرم: سیف الله ماموئی

۷۸ کیلوگرم: ایرج مهدی آبادی

۷۸ کیلوگرم: مسعود عباسعلی پور

۸۸ کیلوگرم: علیرضا طالبیان

۱۰۰ کیلوگرم: فریبرز شکری

سرمربی: علی اکبر جیرسرایی

مربیان: مصطفی نوروزی - سامان طاهری

سرپرست: علیرضا رحمتی