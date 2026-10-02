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با حضور و استقرار گروههای جهادی پزشکی تکاب درچهار روستا به بیش از ۳۰۰۰ نفر خدمات پزشکی و دارویی رایگان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور و استقرار گروههای جهادی پزشکی تکاب در روستاهای آرپاچای و چهار طاق تکاب خدمات پزشکی و دارویی رایگان به اهالی ارائه شد.
اهالی روستاهای آق اطاق، آرپاچای، جداقیه، عربشاه و چهار طاق با جمعیتی بالغ بر بیش از ۳۰۰۰ نفر از خدمات رایگان پزشکی دارویی گروههای جهادی مستقر در این مناطق برخوردار شدند.
سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: بمنظور رعایت عدالت در خدمات پزشکی و دارویی گروههای جهادی پزشکی با استقرار در دورترین روستاهای تکاب به اهالی این روستاها خدمات رایگان ارائه کردند.
سرهنگ کرامتی افزود: تیمی متشکل از پزشک عمومی، دندانپزشک، مامایی، کارشناس بیماریها، کارشناس تغذیه، روانشناس در قالب گروه جهادی در روستاهای هدف مستقر و به ارائه خدمات رایگان به اهالی پرداختندو در کنار آن داروی مورد نیاز بیماران نیز رایگان ارائه شد.
وی گفت: با استقرار گروه جهادی پزشکی در روستاهای هدف جمعیت بیش از ۳ هزار نفری این روستاها از امکانات رایگان بهداشتی و درمانی برخوردار شدند.
ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان نیز گفت: با استقرار گروه جهادی پزشکی در دورترین روستاهای این بخش هزینه داروی مورد نیاز اهالی روستاهای هدف را تأمین و پرداخت کرد.
فتاحی افزود: کار ارزشمند پزشکان جهادی قابل تحسین است و بدون هیچ چشم داشتی با حضور در روستاهای دور افتاده و کم برخوردار برای خدمت به مردم تلاش میکنند.