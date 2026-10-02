به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: صبح روز جمعه «۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵»؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی مینی بوس در محور نقده-پیرانشهر نرسیده به روستای قارنا از خروجی نقده اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات حیدرآباد و یئدی گوز نقده و جلدیان پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ نفر فوتی و ۲۷ مصدوم داشت که فوتی حادثه بعد از رهاسازی تحویل مراجع ذی صلاح شد و مصدومین بعد از رهاسازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

براساس اعلام پلیس راه آذربایجان غربی یکی دیگر از مصدومان جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این حادثه به دو نفر رسید.