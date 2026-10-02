مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: ۹۴ طرح بزرگ گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در استان در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عطا حسن‌پور با بیان اینکه در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به حوزه گردشگری لرستان شده است، گفت: ۹۴ طرح بزرگ گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در استان در دست اجرا است.

وی با اشاره به حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان و اجرای طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری افزود: در هفته دولت امسال نیز بخش قابل توجهی از طرح‌های افتتاح و سرمایه‌گذاری لرستان در حوزه گردشگری بود و ۱۱ هتل و مجموعه اقامتی در استان به بهره‌برداری رسید که برخی از آنها برای نخستین بار در برخی شهرستان‌ها ایجاد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: در حوزه تسهیلات نیز، سال گذشته ۲۹۶ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌های گردشگری استان اختصاص یافت که این منابع در توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش مؤثر داشته است.

حسن‌پور همچنین به اقدامات انجام شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: روند صدور مجوز برای اقامتگاه‌های روستایی و خانه‌مسافر‌ها با هدف کاهش بروکراسی اداری تسهیل شده است.

وی افزود: برای صدور مجوز اقامتگاه در روستاها، فرآیند استعلام‌ها کاهش یافته است و برای خانه مسافر نیز در صورت وجود پایان‌کار، مجوز در مدت‌زمان کمتر از یک روز صادر می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان بیان کرد: تسهیل فرآیند‌های اداری در کنار حمایت‌های مالی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند زمینه توسعه سریع‌تر زیرساخت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

حسن‌پور با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی لرستان گفت: وجود بیش از ۶ هزار اثر تاریخی، طبیعی و فرهنگی ثبت‌شده و برخورداری استان از تنوع اقلیمی، طبیعی و توپوگرافی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است.