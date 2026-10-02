همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت هفته فراجا با حضور خانواده‌های نیرو‌های مسلح و اقشار مختلف مردم در مشهد برگزار شد.

همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته فراجا در مشهد

همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته فراجا در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر ورزش‌های همگانی سپاه امام رضا (ع)، گفت: این همایش با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، افزایش انگیزه و ترویج ورزش‌های همگانی برگزار شده است.

سرهنگ بابایی افزود: با دعوت از مردم و خانواده‌ها تلاش کردیم زمینه حضور بیشتر آنها در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی فراهم شود و ورزش‌های همگانی در میان خانواده‌ها گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های نیرو‌های مسلح در این برنامه بیان کرد: خانواده‌ها پشتیبان نیرو‌های مسلح هستند و می‌توانند با ایجاد روحیه، نشاط و شادابی، این انرژی مثبت را به جامعه و افرادی که مسئولیت تأمین امنیت کشور را بر عهده دارند منتقل کنند.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های ورزشی خانوادگی علاوه بر کمک به سلامت جسمی، در ایجاد نشاط اجتماعی، افزایش روحیه و تقویت ارتباط میان خانواده‌ها نیز نقش دارد.