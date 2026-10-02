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معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری از صدور موافقت اصولی برای ساخت یک طرح بزرگ گردشگری روستایی-عشایری توسط بخش خصوصی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هادی قاسمی گفت: برای توسعه زیرساختهای گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر بومگردی استان، موافقت اصولی برای ساخت یک طرح گردشگری روستایی و عشایری صادر شد.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این طرح، افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ۹۰۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال برآورد شده است که تمامی این مبلغ توسط سرمایهگذار بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
قاسمی با تأکید بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان، خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرح گردشگری در شهرستان بروجن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر از جوانان و جویندگان کار در این منطقه فراهم خواهد شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: چهارمحال و بختیاری که به عنوان بام ایران شناخته میشود، بهدلیل برخورداری از مرتفعترین نقاط کشور و همچنین سرچشمه رودخانههای حیاتی زایندهرود، کارون و بخشی از دز، از جاذبههای کمنظیری در حوزه طبیعتگردی برخوردار است.
وی تصریح کرد: همین ویژگیهای منحصربهفرد، استان ما را به بهشت بومگردی ایران تبدیل کرده است و ادارهکل میراثفرهنگی با تمام توان از سرمایهگذاران بخش خصوصی که قصد دارند در مسیر توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ عشایری استان گام بردارند، حمایت خواهد کرد.