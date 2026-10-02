منطقه آزاد ماکو بیش از ۳.۷ میلیون مترمربع از اراضی خود را به اجرای طرح‌های توسعه روستایی و احداث فضا‌های آموزشی در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیریت املاک و اراضی سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای توسعه متوازن منطقه و حمایت از جوامع محلی، بیش از ۳.۷ میلیون مترمربع از اراضی خود را به اجرای طرح‌های توسعه روستایی و احداث فضا‌های آموزشی در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت اختصاص داد.

طوفان جعفرپور، با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار داشت: در راستای تحقق توسعه متوازن، حمایت از جوامع محلی و تأمین زیرساخت‌های بنیادین در روستا‌ها و بخش آموزش، اقدامات گسترده‌ای در زمینه واگذاری هدفمند اراضی صورت گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات واگذاری اراضی برای طرح‌های توسعه روستایی تصریح کرد: در مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع از اراضی سازمان در سه شهرستان ماکو، شوط و پلدشت بدین منظور اختصاص یافته است که از این میزان، ۱ میلیون و ۲۱۰ هزار مترمربع در ماکو، ۱ میلیون و ۳۷۰ هزار مترمربع در شوط و ۱ میلیون و ۱۲۰ هزار مترمربع در پلدشت واگذار شده است.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف ساماندهی بافت‌های روستایی، توسعه کالبدی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق انجام گرفته است.

مدیر املاک و اراضی سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین به حوزه آموزش اشاره کرد و افزود: در بخش فضا‌های آموزشی نیز نزدیک به ۳۵ هزار مترمربع (۳۴ هزار و ۹۸۷ مترمربع) زمین در سطح منطقه واگذار شده است که سهم شهرستان ماکو ۱۴ هزار و ۳۹۲ مترمربع فضای آموزشی؛ ۳۴ هزار و ۹۸۷ مترمربع زمین نیز برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در اختیار سه شهرستان قرار گرفت.

وی اضاضه کرد: که در این راستا سهم پلدشت ۱۵،۲۳۰ مترمربع، ماکو ۱۴،۳۹۲ مترمربع و شوط ۵،۳۶۵ مترمربع بوده است.

این اقدامات با هدف حمایت از جوامع محلی و تقویت سرانه آموزشی و عمرانی منطقه آزاد ماکو به اجرا درآمده است.