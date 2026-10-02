با حضور وزیر میراث فرهنگی:
افتتاح موزه باز طراحی شده شهید رئیسعلی دلواری
موزه باز طراحی شده شهید رئیسعلی دلواری با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دلوار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این مراسم با تاکید بر اینکه موزهها بخشی از حافظه جمعی ملتها و بستری برای بازخوانی هویت تاریخی و فرهنگی جامعه هستند، گفت: موزه رئیسعلی دلواری با بازطراحی محتوایی و فیزیکی، روایتگر تاریخ مقاومت مردم جنوب و تنگستان در برابر استعمار انگلیس شده و باید با روایتگری دقیق و حرفهای، این میراث تاریخی را به نسل جوان و گردشگران داخلی و خارجی منتقل کرد.
سیدرضا صالحیامیری با قدردانی از دستاندرکاران اجرای این طرح اظهار کرد: این موزه بهطور کامل بازسازی و نوسازی شده و با طراحی جدید، به یک موزه مدرن و جذاب تبدیل شده است، موزهای که بهویژه برای نسل جوان میتواند روایتگر بخشی مهم از تاریخ معاصر ایران و مقاومت مردم جنوب باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به سرمایهگذاری انجامشده برای بازطراحی و احیای این مجموعه افزود: موزه از نظر فیزیکی و محتوایی دستخوش تحول اساسی شده است، اتاقها بازطراحی شدهاند، محتوای نمایشگاهی بازنگری و ترجمه شده، محوطه ساماندهی شده و حیاط مرکزی موزه نیز آماده شده است.
او ادامه داد: یکی از عناصر جدید این موزه، دیوارهای با طراحی برجسته در حیاط مرکزی است که روایتگر رشادتها و تاریخ مقاومت مردم ایران و بهویژه مردم تنگستان در برابر استعمار انگلیس است و تلاش شده این روایت تاریخی با زبانی متناسب با مخاطب امروز ارائه شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به رونمایی از چهار عنوان کتاب همزمان با افتتاح موزه، افزود: این کتابها با محوریت شخصیت والای شهید رئیسعلی دلواری، تاریخ مقاومت مردم دلوار و مبارزات مردم تنگستان در برابر استعمار انگلیس تهیه و رونمایی شدند تا در کنار روایت موزه، زمینه برای شناخت عمیقتر این بخش از تاریخ کشور فراهم شود.
او با بیان اینکه این موزه سالها نیازمند مرمت، بازطراحی و احیا بوده است، گفت: پس از سالها که موزه عملا دستخوش تغییر اساسی نشده بود، در سالهای اخیر روند بازطراحی، مرمت و احیای آن با جدیت دنبال شد و امروز شاهد افتتاح مجموعهای هستیم که میتواند در جایگاه شایسته خود، تاریخ مقاومت مردم این منطقه را روایت کند.
موزه؛ حافظه جمعی یک ملت
صالحیامیری با تاکید بر جایگاه موزهها در سیاست فرهنگی کشور اظهار کرد: موزه حافظه جمعی یک ملت است.
او افزود: زمانی که درباره مقاومت مردم این دیار در برابر استعمار سخن میگوییم، موزه میتواند این حافظه تاریخی را دوباره زنده و به نسلهای جدید منتقل کند، از همین رو، روایتگری در موزهها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید برای بازدیدکنندگان از سراسر کشور و حتی گردشگران خارجی، روایت دقیق، مستند و جذابی از تاریخ ارائه شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: توصیه من به همکارانم این است که برای موزهها روایتگران دقیق و شایسته انتخاب کنند، افرادی که هم دانش تاریخی کافی داشته باشند و هم از قدرت بیان و توانایی انتقال مفاهیم برخوردار باشند، زیرا موزه زمانی میتواند اثرگذار باشد که روایت آن برای مخاطب قابل فهم، جذاب و ماندگار باشد.
او با اشاره به نقش شخصیت رئیسعلی دلواری در حافظه تاریخی ایران گفت: نام رئیسعلی دلواری امروز برای مردم ایران شناخته شده است و این نام به بخشی از فرهنگ عمومی مردم جنوب و تنگستان تبدیل شده است، بنابراین، موزه رئیسعلی دلواری میتواند به کانونی برای بازخوانی این هویت تاریخی و انتقال آن به نسلهای آینده تبدیل شود.
هر شهر یک موزه؛ راهبرد وزارت میراثفرهنگی برای توسعه موزهها
صالحیامیری با اشاره به سیاست وزارت میراثفرهنگی برای توسعه موزهها اظهار کرد: امروز حدود ۳۰۰ موزه دولتی در کشور داریم و یکی از برنامههای ما توسعه شبکه موزههاست. شعار ما «هر شهر، یک موزه» است و تلاش میکنیم در سفرهای استانی، افتتاح و راهاندازی موزهها را با جدیت دنبال کنیم.
او گفت: دلیل تاکید ما بر موزه این است که موزه حافظه یک ملت است و میتواند گذشته را برای امروز و آینده روایت کند. از این منظر، افتتاح موزه رئیسعلی دلواری اقدامی برای تثبیت و بازتولید یک روایت تاریخی در بستر فرهنگی و اجتماعی منطقه است.
گردشگری مقاومت؛ روایتی برای ایران و جهان
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای تاریخی بوشهر اظهار کرد: بوشهر یکی از جغرافیاهای مهم مقاومت در تاریخ معاصر ایران است و این ظرفیت تاریخی میتواند در طراحی محصولات جدید گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: امروز باید برای مخاطبان داخلی و خارجی این پرسش را به یک موضوع مطالعاتی و گردشگری تبدیل کنیم که چه اتفاقی در جنوب ایران رخ داد و چگونه مردم این منطقه در برابر قدرتهای خارجی ایستادگی کردند. این تاریخ، ظرفیت آن را دارد که در قالب موزه، روایتگری، گردشگری فرهنگی و برنامههای تخصصی برای مخاطبان مختلف بازتعریف شود.
بوشهر؛ از میراث و هویت تا اقتصاد گردشگری ساحلی
صالحیامیری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد بوشهر در حوزه گردشگری گفت: بوشهر در کنار میراثفرهنگی و هویت اجتماعی خود، از ظرفیت دریایی بسیار گستردهای برخوردار است که باید به یک پیشران اقتصادی تبدیل شود.
او افزود: برنامه جدید ما در وزارت میراثفرهنگی، توسعه گردشگری ساحلی و دریایی است و در این چارچوب، نوار جنوبی کشور از چابهار و مکران تا هرمزگان، جزایر خلیجفارس، بوشهر و خوزستان میتواند به یک زنجیره بههمپیوسته گردشگری تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: اگر بتوانیم در سواحل، زیرساختهایی مانند اقامتگاه، اسکله و خدمات گردشگری ایجاد کنیم و گردشگری دریایی و گشتهای دریایی را فعال کنیم، اقتصاد محلی بوشهر از این ظرفیت عظیم منتفع خواهد شد.
او با تاکید بر ضرورت حضور سرمایهگذاران در این حوزه افزود: باید برای سرمایهگذار روشن شود که مدل اقتصادی پروژه چیست و بازگشت سرمایه چگونه اتفاق خواهد افتاد. وزارت میراثفرهنگی نیز در حوزه مجوزها و تسهیلات، از سرمایهگذاری در این بخش حمایت خواهد کرد.
بوشهر؛ سرمایهای اجتماعی برای توسعه
صالحیامیری با اشاره به بازدید خود از بافت تاریخی بوشهر و گفتوگو با مردم این منطقه اظهار کرد: بوشهر شهری زنده است، بوشهر نفس میکشد، موسیقی دارد، شعر و ادبیات دارد، تاریخ دارد و این ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی باید در سیاستهای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: آنچه امروز در بوشهر مشاهده کردم، نشاندهنده وجود یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است و پیام این مردم به دولت این است که ظرفیتها و داشتههای این سرزمین دیده شود و برای توسعه آن برنامهریزی شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین بر ضرورت همگرایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مردم، نخبگان و گروههای اجتماعی برای پیشبرد برنامههای توسعهای استان تاکید کرد و گفت: بوشهر برای جهش و توسعه به انسجام نیاز دارد و همه ظرفیتهای استان باید در مسیر یک هدف مشترک، یعنی توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم، همافزا شوند.
صالحیامیری در پایان با اشاره به جایگاه مردم بوشهر در تاریخ ایران و نقش این استان در مقاومت ملی تصریح کرد: بوشهر علاوه بر ظرفیتهای گسترده میراثفرهنگی و گردشگری، از یک سرمایه انسانی و اجتماعی ارزشمند برخوردار است و باید از این ظرفیت برای ساختن آیندهای مبتنی بر فرهنگ، گردشگری، اقتصاد محلی و هویت ایرانی بهره گرفت.