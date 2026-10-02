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پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با برتری پرتغال، آلمان و توقف هلند ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
- جمعه ۱۰ مهر:
بلژیک - ترکیه در لیژ
فرانسه - ایتالیا در سن دُنی
- تیم فرانسه با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای بلژیک و ایتالیا با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
آلمان ۲ - ۰ صربستان (گلها: توم بیشوف در دقیقه ۳۹ و فلوریان ویرتز ۶۱) در مونیخ
یونان ۲ - ۲ هلند (گلهای هلند: در سالونیکا
- تیم یونان با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد تیمهای هلند با ۵ و آلمان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای انگلیس و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.
* گروه چهار:
دانمارک ۲ - ۴ پرتغال در کپنهاگ
- برای پرتغال ژائو کانسلو در دقیقه ۱۳، گونسالو راموس ۲۵، ویتینیا ۶۷ و ژائو فلیکس ۸۷ گلزنی کردند و گلهای دانمارک را میکل دامسگارد و راسموس هویلوند در دقایق ۲۳ و ۵۳ وارد دروازه حریف کردند.
ولز ۲ - ۱ نروژ در کاردیف
- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ۳ امتیازی دانمارک، نروژ و ولز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- تیم سوئیس با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای اسلوونی با ۴ و اسکاتلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- جمعه ۱۰ مهر:
مجارستان - گرجستان در بوداپست
اوکراین - ایرلندشمالی در ترناوای اسلواکی
- تیمهای ایرلندشمالی و اوکراین با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای گرجستان و مجارستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
ایرلند ۲ - ۲ اتریش در دوبلین
- تیم اتریش با ۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای کوزوو و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند.
* گروه چهار:
- جمعه ۱۰ مهر:
بوسنی و هرزگوین - سوئد در ژنیتسا
لهستان - رومانی در ورشو
- تیم سوئد با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بوسنی و هرزگوین با ۴ و لهستان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
- تیمهای آلبانی با ۶ و فنلاند با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای بلاروس با یک و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
- جمعه ۱۰ مهر:
قبرس - ارمنستان در نیکوزیا
لتونی - مونته نگرو در ریگا
- تیمهای مونته نگرو با ۶ و ارمنستان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای قبرس و لتونی با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه سه:
- جمعه ۱۰ مهر:
قزاقستان - مولداوی در آستانه
جزایر فارو - اسلواکی در تورشاون
- تیم اسلواکی با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای جزایر فارو با ۲، قزاقستان و مولداوی با یک امتیاز دوم تا چهارم است.
* گروه چهار:
- تیم ایسلند با ۴ امتیاز در صدر است و تیمهای لوکزامبورگ با ۳، استونی با ۲ و بلغارستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
مالت ۱ - ۱ جبل الطارق
- تیمهای مالت با ۴ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
* گروه دو:
جمهوری آذربایجان ۰ - ۰ لیختن اشتاین
- تیمهای لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
- در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.