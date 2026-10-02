پنجمین دوره لیگ ملت‌های اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با برتری پرتغال، آلمان و توقف هلند ادامه یافت.

فوتبال لیگ ملت‌های اروپا / اولین پیروزی آلمان، توقف هلند، قدرت نمایی پرتغال

فوتبال لیگ ملت‌های اروپا / اولین پیروزی آلمان، توقف هلند، قدرت نمایی پرتغال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- جمعه ۱۰ مهر:

بلژیک - ترکیه در لیژ

فرانسه - ایتالیا در سن دُنی

- تیم فرانسه با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های بلژیک و ایتالیا با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

آلمان ۲ - ۰ صربستان (گل‌ها: توم بیشوف در دقیقه ۳۹ و فلوریان ویرتز ۶۱) در مونیخ

یونان ۲ - ۲ هلند (گل‌های هلند: در سالونیکا

- تیم یونان با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد تیم‌های هلند با ۵ و آلمان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های انگلیس و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

دانمارک ۲ - ۴ پرتغال در کپنهاگ

- برای پرتغال ژائو کانسلو در دقیقه ۱۳، گونسالو راموس ۲۵، ویتینیا ۶۷ و ژائو فلیکس ۸۷ گلزنی کردند و گل‌های دانمارک را میکل دامسگارد و راسموس هویلوند در دقایق ۲۳ و ۵۳ وارد دروازه حریف کردند.

ولز ۲ - ۱ نروژ در کاردیف

- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ۳ امتیازی دانمارک، نروژ و ولز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- تیم سوئیس با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اسلوونی با ۴ و اسکاتلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- جمعه ۱۰ مهر:

مجارستان - گرجستان در بوداپست

اوکراین - ایرلندشمالی در ترناوای اسلواکی

- تیم‌های ایرلندشمالی و اوکراین با ۴ امتیاز اول و دوم و تیم‌های گرجستان و مجارستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

ایرلند ۲ - ۲ اتریش در دوبلین

- تیم اتریش با ۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های کوزوو و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند.

* گروه چهار:

- جمعه ۱۰ مهر:

بوسنی و هرزگوین - سوئد در ژنیتسا

لهستان - رومانی در ورشو

- تیم سوئد با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۴ و لهستان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

- تیم‌های آلبانی با ۶ و فنلاند با ۴ امتیاز اول و دوم و تیم‌های بلاروس با یک و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

- جمعه ۱۰ مهر:

قبرس - ارمنستان در نیکوزیا

لتونی - مونته نگرو در ریگا

- تیم‌های مونته نگرو با ۶ و ارمنستان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های قبرس و لتونی با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه سه:

- جمعه ۱۰ مهر:

قزاقستان - مولداوی در آستانه

جزایر فارو - اسلواکی در تورشاون

- تیم اسلواکی با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های جزایر فارو با ۲، قزاقستان و مولداوی با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

* گروه چهار:

- تیم ایسلند با ۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های لوکزامبورگ با ۳، استونی با ۲ و بلغارستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

مالت ۱ - ۱ جبل الطارق

- تیم‌های مالت با ۴ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

جمهوری آذربایجان ۰ - ۰ لیختن اشتاین

- تیم‌های لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.