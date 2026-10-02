به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: فردی پس از ارتکاب جرایم متعدد از جمله معاونت در قتل عمدی، قدرت‌نمایی با سلاح، تهدید شهروندان به مرگ و همچنین معاونت در قطع و جرح عمدی با استفاده از سلاح، از مراجع قضایی متواری شده بود که پس از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ گرجیان با اشاره به رصد دقیق تحرکات متهم افزود: مأموران کلانتری ۱۴ با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه وی را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری این فرد شدند.

فرمانده انتظامی بویراحمد با تأکید بر اهمیت این دستگیری در تأمین امنیت عمومی اضافه کرد: اقدام این متهم با استفاده از سلاح و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، مصداق بارز اخلال در نظم عمومی بود و برخورد قاطع با چنین افرادی در اولویت پلیس قرار دارد.

وی با بیان اینکه این عملیات نشان‌دهنده آمادگی و اشراف اطلاعاتی نیروهای انتظامی است، تصریح کرد: هیچ مجرمی -در صورت فرار از دستگاه قضایی—نمی‌تواند از چنگ قانون بگریزد و پلیس با جدیت، پیگیری پرونده‌های مهم را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

به گفته وی، متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.