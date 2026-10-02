دستگیری متهم متواری جرایم خشن در شهرستان بویراحمد
یکی از متهمان متواری با سابقه جرایم خشن در عملیات هوشمندانه پلیس شهرستان بویراحمد دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: فردی پس از ارتکاب جرایم متعدد از جمله معاونت در قتل عمدی، قدرتنمایی با سلاح، تهدید شهروندان به مرگ و همچنین معاونت در قطع و جرح عمدی با استفاده از سلاح، از مراجع قضایی متواری شده بود که پس از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ گرجیان با اشاره به رصد دقیق تحرکات متهم افزود: مأموران کلانتری ۱۴ با بهرهگیری از شیوههای پلیسی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه وی را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری این فرد شدند.
فرمانده انتظامی بویراحمد با تأکید بر اهمیت این دستگیری در تأمین امنیت عمومی اضافه کرد: اقدام این متهم با استفاده از سلاح و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، مصداق بارز اخلال در نظم عمومی بود و برخورد قاطع با چنین افرادی در اولویت پلیس قرار دارد.
وی با بیان اینکه این عملیات نشاندهنده آمادگی و اشراف اطلاعاتی نیروهای انتظامی است، تصریح کرد: هیچ مجرمی -در صورت فرار از دستگاه قضایی—نمیتواند از چنگ قانون بگریزد و پلیس با جدیت، پیگیری پروندههای مهم را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.
به گفته وی، متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.
سرهنگ گرجیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.