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معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای ساخت یک محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،هادی قاسمی گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی ۱۳۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
وی افزود: با بهرهبرداری از این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی در شهرستان سامان زمینه اشتغالزایی مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.
قاسمی گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.