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تصادف زنجیرهای خودروهای روآ، پرشیا و تریلی در محور چایپاره _ ایواوغلی ۱ مصدوم و ۲ فوتی برجا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: در پی وقوع تصادف زنجیرهای خودروهای پرشیا، روآ و تریلی در محور چایپاره - ایواوغلی نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان چایپاره بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم و ۲ فوتی داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد و پیکر فوتیهای حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.