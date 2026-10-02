تصادف زنجیره‌ای خودرو‌های روآ، پرشیا و تریلی در محور چایپاره _ ایواوغلی ۱ مصدوم و ۲ فوتی برجا گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای خودرو‌های پرشیا، روآ و تریلی در محور چایپاره - ایواوغلی نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان چایپاره بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم و ۲ فوتی داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد و پیکر فوتی‌های حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.