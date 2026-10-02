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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۱۰

سازمان هواشنناسی از تشدید بارش‌ها در غرب و شمالغرب کشور خبر داده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۰۸:۵۸
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برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا ، بارندگی
 