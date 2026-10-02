به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، بازرس کل قضائی استان کرمان به همراه جمعی از بازرسان و سربازرسان اداره کل بازرسی استان، با حضور در کلینیک تأمین اجتماعی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات مراجعان این مرکز درمانی قرار گرفت و بر پیگیری فوری دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مردم تأکید کرد.

دادخدا سالاری، بازرس کل قضائی استان کرمان، در راستای رویکرد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صیانت از حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیگیری مطالبات مردم، به همراه جمعی از بازرسان و سربازرسان این اداره کل، با حضور در کلینیک تأمین اجتماعی بیمارستان پیامبر اعظم (ص)، با تعدادی از مراجعان و بیماران گفت‌و‌گو کرد.

در این بازدید، مراجعان ضمن بیان مسائل و دغدغه‌های خود، ازدحام و شلوغی کلینیک، طولانی بودن زمان انتظار برای دریافت نوبت پزشکان، قطعی و اختلال مکرر سامانه نوبت‌دهی و کمبود برخی دارو‌ها را از جمله مشکلات موجود عنوان کردند.

مراجعان همچنین بر ضرورت ساماندهی فرآیند ارائه خدمات، مدیریت بهتر حجم مراجعه‌کنندگان و فراهم شدن شرایطی برای دسترسی سریع‌تر و مناسب‌تر بیماران به خدمات درمانی تأکید داشتند.

بازرس کل قضائی استان کرمان پس از شنیدن مسائل مطرح‌شده از سوی مردم، دستور پیگیری فوری موضوعات و بررسی مشکلات موجود را صادر کرد و خواستار بررسی دقیق علل بروز این مشکلات و اتخاذ راهکار‌های عملی برای رفع آنها شد.

سالاری با اشاره به حجم بالای مراجعه‌کنندگان به این مرکز درمانی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده، به افزایش حجم مراجعات و متناسب نبودن فضای فیزیکی و امکانات موجود با شرایط فعلی بازمی‌گردد و ضروری است متولیان امر برای مدیریت این وضعیت و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، اقدامات مؤثر و قابل سنجشی انجام دهند.

وی افزود: مردم زمانی که برای دریافت خدمات درمانی مراجعه می‌کنند، نباید دغدغه‌ای جز درمان و سلامت خود داشته باشند و کاهش زمان انتظار، دسترسی مناسب به پزشک و دارو و پایداری فرآیند نوبت‌دهی، از حقوق طبیعی مراجعان است

بر اساس این گزارش، مقرر شد مسائل مطرح‌شده در این بازدید، به‌ویژه نحوه مدیریت حجم مراجعان، وضعیت سامانه نوبت‌دهی، زمان انتظار بیماران و وضعیت تأمین دارو از سوی بازرسان اداره کل بازرسی استان کرمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.