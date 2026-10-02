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عملیات اجرایی ساخت سالن اختصاصی وزنهبرداری در شهرستان فرخشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این طرح که با هدف ارتقای زیرساختهای ورزشی و حمایت از استعدادهای درخشان رشته وزنهبرداری در این شهرستان اجرا میشود، محصول مشارکت خیر ارجمند حوزه ورزش، آقای «فرهنگیان» است.
در این مراسم، احمد راستینه، نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از اقدام خداپسندانه خیرین در حوزه ورزش، توسعه زیرساختهای تخصصی را گامی حیاتی برای شناسایی و پرورش قهرمانان ملی دانست.
محمدرضا ولیپور، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری هم در این مراسم با اشاره به اهمیت نقشآفرینی خیرین در کنار دولت گفت: مشارکت خیرین در ساخت فضاهای ورزشی، علاوه بر تسریع در تکمیل طرح ها، به ارتقای عدالت ورزشی در شهرستانها کمک شایانی میکند.
ساخت این سالن تخصصی که با سرمایهگذاری خیر ورزشدوست آغاز شده است، نویدبخش آیندهای روشن برای وزنهبرداران فرخشهری است تا بتوانند در فضایی استاندارد و تخصصی به تمرین و افتخارآفرینی برای استان و کشور بپردازند.